Международные платежи от Fondy. Работайте с клиентами со всего мира

Международный платежный сервис Fondy позволяет принимать онлайн-оплату из более 200 стран мира в любой валюте локальными методами ваших клиентов. На сайте, без сайта, в мобильном приложении.
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Как работает прием международных платежей на сайте от клиентов из-за рубежа

Процесс приема международных платежей немного отличается для компаний из Украины и тех, у кого есть юридическое лицо на территории Европейского Союза.

Украинская компания

1. Вы создаете платежную страницу для своего проекта в нужной вам валюте.
2. Клиент переходит на нее, совершает оплату с помощью банковской карты платежных систем Visa, Mastercard или мобильных кошельков Apple Pay & Google Pay.
3. Полученная сумма конвертируется в гривны по курсу банка плательщика и зачисляется на ваш счет в украинском банке.

Компания с регистрацией в ЕС

1. Вы создаете платежную страницу для своего проекта в нужной вам валюте.
Клиент переходит на нее, совершает оплату с помощью банковской карты платежных систем Visa / Mastercard, интернет-банкинга, Apple Pay / Google Pay, или одного из 30-ти поддерживаемых электронных кошельков.
3. Полученная сумма конвертируется в евро по курсу банка плательщика и зачисляется на ваш счет в европейском банке.

Возможности вашего бизнеса с международными платежами Fondy

Предприниматели, принимающие оплаты из других стран:

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Масштабируют свой бизнес, продавая товары и услуги иностранным клиентам.
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Обретают репутацию надежной международной компании.
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Работают с платежеспособной аудиторией со всего мира.
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Получают новые возможности для развития и роста.

Преимущества приема международных платежей на сайте для компаний, зарегистрированных в ЕС

Популярная практика, когда украинские компании со временем масштабируются и открывают свое представительство для работы и приема международных платежей в странах Евросоюза. Если вы захотите зарегистрировать свою компанию в других странах или у вас уже есть такие юридические лица — Fondy поможет наладить прием международных платежей и там.

Для компаний с европейской регистрацией доступно получение выплат в евро, а также поддержка более 30-ти интернет-банков и локальных электронных кошельков, таких как iDEAL, EPS, SEPA, Skrill, Trustpay.

Список поддерживаемых способов оплаты
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Как начать принимать оплаты из других стран

Независимо от «места прописки» вашей компании, требования для старта приема международных платежей схожи. Нужно:

1
Зарегистрировать учетную запись Fondy и создать учетную запись предпринимателя (мерчанта).
Регистрация
2
Подготовить свой сайт для интернет-эквайринга в соответствии с требованиями международных платежных регуляторов.
Список требований
3
Подключить платежный сервис (интернет-эквайринг) к своему сайту или мобильному приложению удобным для вас способом.
Способы подключения

Тарифы на прием международных платежей

Стоимость приема зарубежных оплат (международного интернет-эквайринга) для вашего сайта (интернет-магазина) зависит от месячного оборота компании.

Украинская компания

2,4%
До 500 000 грн/мес
2,3%
От 500 000 грн/мес
Индивидуальный тариф
Более 5 000 000 грн/мес
Начать принимать платежи

Компания с регистрацией в ЕС

До 10 000 евро/мес
1,8% + 0.2€
Оплаты картой
3,2% + 0.2€
Карты вне ЕС
1,4% + 0.2€
Банковские переводы
От 10 000 до 30 000 евро/мес
1,6% + 0.2€
Оплаты картой
3,2% + 0.2€
Карты вне ЕС
1,2% + 0.2€
Банковские переводы
Индивидуальный тариф
От 30 000 евро/мес
Начать принимать платежи
Важно
в момент совершения валютного платежа, банк плательщика проводит конвертацию иностранной валюты в гривны. Некоторые банки берут свою комиссию за конвертацию. Это стоит учитывать при формировании цены на товар и закладывать небольшой буфер в 1-3%.

Страница оплаты, которая понимает клиентов

Переведена на 14 языков, язык изменяется в зависимости от региона, с которого зашел покупатель. Платежная страница запоминает данные карточки и автоматически подставляет при повторной онлайн оплате. А если клиент платил ранее электронным кошельком, по умолчанию предлагает использовать его. 

Fondy — ваш надежный платежный сервис

Простой процесс подключения

Благодаря готовым CMS-модулям, интуитивному SDK и возможности создавать платежные ссылки, которые можно использовать где угодно.

Высокая проходимость платежей

Процессинг международных платежей через 25+ банков. Если один из банков не может обработать транзакцию, она передается по цепочке другому банку-партнеру.

Настраиваемая страница оплаты

Добавьте на нее лого и фирменные цвета компании, чтобы она соответствовала стилю вашего сайта и бренда.

Поддержка клиентов

Наши специалисты проконсультируют и помогут решить любую задачу по приему международных оплат или работе с платежными системами.

Часто задаваемые вопросы

Из каких стран я могу принимать международные платежи на сайте и в интернет-магазине?

Можно принимать международные оплаты из любой страны мира.

Возможно ли выставить счет покупателю в валюте?

Да, просто укажите нужную валюту при создании счета или платежной кнопки.

Какие валюты поддерживаются для международных платежей?

Мы поддерживаем практически все мировые валюты. Вот подробный перечень.

Могу ли я выводить деньги на счет в евро после получения международного платежа?

Для украинских компаний доступны выплаты только в локальной валюте — гривнах. Если у вас есть юридическое лицо на территории ЕС, то вы сможете получать выплаты в евро на свой счет в европейском банке.

Где можно ознакомиться с вашим тарифом за конвертацию валют?

При проведении международной оплаты в пользу вашего сайта или интернет-магазина, конвертация происходит на стороне банка вашего клиента (покупателя). Дополнительных процентов по международным оплатам, кроме комиссии за наши услуги, с нашей стороны нет.

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