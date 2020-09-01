Международные платежи от Fondy. Работайте с клиентами со всего мира
Как работает прием международных платежей на сайте от клиентов из-за рубежа
Украинская компания
Компания с регистрацией в ЕС
Возможности вашего бизнеса с международными платежами Fondy
Предприниматели, принимающие оплаты из других стран:
Преимущества приема международных платежей на сайте для компаний, зарегистрированных в ЕС
Популярная практика, когда украинские компании со временем масштабируются и открывают свое представительство для работы и приема международных платежей в странах Евросоюза. Если вы захотите зарегистрировать свою компанию в других странах или у вас уже есть такие юридические лица — Fondy поможет наладить прием международных платежей и там.
Для компаний с европейской регистрацией доступно получение выплат в евро, а также поддержка более 30-ти интернет-банков и локальных электронных кошельков, таких как iDEAL, EPS, SEPA, Skrill, Trustpay.
Как начать принимать оплаты из других стран
Независимо от «места прописки» вашей компании, требования для старта приема международных платежей схожи. Нужно:
Тарифы на прием международных платежей
Украинская компания
Компания с регистрацией в ЕС
Страница оплаты, которая понимает клиентов
Переведена на 14 языков, язык изменяется в зависимости от региона, с которого зашел покупатель. Платежная страница запоминает данные карточки и автоматически подставляет при повторной онлайн оплате. А если клиент платил ранее электронным кошельком, по умолчанию предлагает использовать его.
Fondy — ваш надежный платежный сервис
Простой процесс подключения
Благодаря готовым CMS-модулям, интуитивному SDK и возможности создавать платежные ссылки, которые можно использовать где угодно.
Высокая проходимость платежей
Процессинг международных платежей через 25+ банков. Если один из банков не может обработать транзакцию, она передается по цепочке другому банку-партнеру.
Настраиваемая страница оплаты
Добавьте на нее лого и фирменные цвета компании, чтобы она соответствовала стилю вашего сайта и бренда.
Поддержка клиентов
Наши специалисты проконсультируют и помогут решить любую задачу по приему международных оплат или работе с платежными системами.
Часто задаваемые вопросы
Из каких стран я могу принимать международные платежи на сайте и в интернет-магазине?
Можно принимать международные оплаты из любой страны мира.
Возможно ли выставить счет покупателю в валюте?
Да, просто укажите нужную валюту при создании счета или платежной кнопки.
Какие валюты поддерживаются для международных платежей?
Мы поддерживаем практически все мировые валюты. Вот подробный перечень.
Могу ли я выводить деньги на счет в евро после получения международного платежа?
Для украинских компаний доступны выплаты только в локальной валюте — гривнах. Если у вас есть юридическое лицо на территории ЕС, то вы сможете получать выплаты в евро на свой счет в европейском банке.
Где можно ознакомиться с вашим тарифом за конвертацию валют?
При проведении международной оплаты в пользу вашего сайта или интернет-магазина, конвертация происходит на стороне банка вашего клиента (покупателя). Дополнительных процентов по международным оплатам, кроме комиссии за наши услуги, с нашей стороны нет.