Популярная практика, когда украинские компании со временем масштабируются и открывают свое представительство для работы и приема международных платежей в странах Евросоюза. Если вы захотите зарегистрировать свою компанию в других странах или у вас уже есть такие юридические лица — Fondy поможет наладить прием международных платежей и там.

Для компаний с европейской регистрацией доступно получение выплат в евро, а также поддержка более 30-ти интернет-банков и локальных электронных кошельков, таких как iDEAL, EPS, SEPA, Skrill, Trustpay.